Endlich geschafft, Kwong Man Kee?

Die Kwong Man Kee-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,39 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,39 HKD erzielt, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie ebenfalls kurzfristig neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI der Kwong Man Kee-Aktie liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 60 neutral einzustufen. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Kwong Man Kee ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Kwong Man Kee-Aktie eine Rendite von 3,65 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,2 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 8,86 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.