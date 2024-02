Endlich geschafft, Kuehne, Nagel?

Die technische Analyse der Kuehne + Nagel Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 267,04 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 284,4 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um +6,5 Prozent über dem GD200 befindet, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 287,61 CHF, was einem Abstand von -1,12 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Kuehne + Nagel mit einer Ausschüttung von 4,96 % leicht unter dem Branchendurchschnitt Marine (4,97 %), was einer Differenz von 0,01 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt aktuell bei 48,48, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Kuehne + Nagel Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt nur um 6,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,88 Prozent für Kuehne + Nagel. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,88 Prozent hatte, lag die Überperformance bei 21,51 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.