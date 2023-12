Endlich geschafft, Koatsu Kogyo?

In den letzten beiden Wochen wurde die Koatsu Kogyo Aktie von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Technisch gesehen ergibt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Wert von 1211,61 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1160 JPY eine Abweichung von -4,26 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 1179,92 JPY zeigt eine Abweichung von -1,69 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Koatsu Kogyo Aktie derzeit mit einem Wert von 90,91 überkauft ist. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich jedoch ein Wert von 60, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz sowie der Relative Strength-Index allesamt zu einer neutralen Bewertung der Koatsu Kogyo Aktie führen.

