Endlich geschafft, Jiangsu Rainbow Heavy Industries?

Der Aktienkurs von Jiangsu Rainbow Heavy Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,68 Prozent verzeichnet, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,7 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Jiangsu Rainbow Heavy Industries mit 5,37 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Rainbow Heavy Industries liegt bei 34,15, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Jiangsu Rainbow Heavy Industries als neutral bewertet werden. Die langfristige Stimmungslage wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des letzten 50 Handelstages (GD50).

Insgesamt erhält die Jiangsu Rainbow Heavy Industries somit in den verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.