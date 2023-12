Endlich geschafft, Jiangsu Leasing?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Jiangsu Leasing überwiegend positiv bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Es wurden jedoch auch negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen. Weder gab es eine Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen, noch konnten signifikante Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jiangsu Leasing bei 4,55 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 4,85 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,86 CNH, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Jiangsu Leasing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 4,93 Prozent stiegen. Daraus ergibt sich eine Outperformance von +25,67 Prozent für Jiangsu Leasing. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 2,15 Prozent mithalten und lag 28,46 Prozent darüber. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.