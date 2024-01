Endlich geschafft, Jiangsu Innovative Ecological New Materials L?

Der Aktienkurs des Unternehmens Jiangsu Innovative Ecological New Materials hat in den vergangenen 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Jiangsu Innovative Ecological New Materials bei 141,21 Prozent, was 136 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,04 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Jiangsu Innovative Ecological New Materials mit 136,16 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen deutet darauf hin, dass die Anleger überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen ansprechen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie um +9,38 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -5,41 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Daher erhält die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu dem Ergebnis, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.