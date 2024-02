Endlich geschafft, Iress?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei der Firma Iress wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden. Daher ergibt sich insgesamt das Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Iress von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund der Anleger-Stimmung erlaubt die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Iress von 8,48 AUD eine Entfernung von +4,43 Prozent vom GD200 (8,12 AUD), was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,08 AUD auf und bedeutet ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,95 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Iress-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die Iress mit dem Wert 31,58 weder überkauft noch -verkauft und erhält daher die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42, was ebenfalls als Signal für eine "Neutral"-Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Sollten Iress Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Iress jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Iress-Analyse.

Iress: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...