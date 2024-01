Endlich geschafft, Ipsen?

Der Aktienkurs von Ipsen hat im letzten Jahr eine Rendite von 16,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 16,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt 0 Prozent, und Ipsen übertrifft diesen Wert aktuell um 16,31 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Ipsen derzeit eine Dividendenrendite von 1,21 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Die Differenz von 1,21 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der Dividendenausschüttung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen zu Ipsen auf sozialen Plattformen neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien zu Ipsen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Ipsen mit 105,4 EUR um -0,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -5,86 Prozent zum GD200 insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.