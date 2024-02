Endlich geschafft, Intertainment?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Intertainment diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen über Intertainment, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Intertainment in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Intertainment daher als "Neutral" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Intertainment-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Intertainment daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist bei der Intertainment-Aktie auf ein "Neutral"-Niveau hin, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

