Endlich geschafft, Intergroup?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Intergroup ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung des Titels führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Intergroup. Eine Änderung des Stimmungsbildes würde eintreten, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Intergroup keine Auffälligkeiten in dieser Hinsicht festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Intergroup für diese Stufe ebenfalls ein "neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -33,1 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 32,54 USD mit dem aktuellen Kurs (21,77 USD) vergleicht. Daraus resultiert eine "schlechte" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt die Abweichung nur -2,46 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 15,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Intergroup-Aktie überverkauft ist und somit ein "gutes" Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Intergroup weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Intergroup also ein "gutes" Rating für diesen Punkt der Analyse.