Endlich geschafft, InnoCan Pharma?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI-Wert von Innocan Pharma liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was zu einer ähnlichen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Innocan Pharma von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Innocan Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,22 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,2251 USD weist einen ähnlichen Wert auf (+2,32 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,27 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-16,63 Prozent). Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Veränderungen in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird Innocan Pharma in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Innocan Pharma.