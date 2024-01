Endlich geschafft, Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power ist insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen bleibt die Gesamteinschätzung neutral.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche konnte Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,94 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,01 Prozent. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power mit 15,01 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie bei 3,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,9 CNH deutlich darüber liegt (+5,12 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,72 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,84 Prozent). Dadurch erhält das Unternehmen in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (40,74 Punkte) als auch der RSI25 (37,65 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.