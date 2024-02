Endlich geschafft, India Globalization Capital?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Igc Pharma zeigt der RSI einen Wert von 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,86 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz, also die Kommunikation im Internet, zeigt die Analyse interessante Ergebnisse für Igc Pharma. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Igc Pharma-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,32 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3 USD, was einem Unterschied von -6,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,29 USD weist hingegen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (+3,45 Prozent) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Igc Pharma-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Igc Pharma 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Igc Pharma-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf verschiedenen Analyseindikatoren.