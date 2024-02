Endlich geschafft, Hynion AS?

Hynion: Aktienanalyse zeigt neutrales Stimmungsbild

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die daraus resultierenden Rückschlüsse zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich damit für Hynion die Einstufung: "Neutral".

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Hynion aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60,34 Punkten, was bedeutet, dass die Hynion-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, liegt bei 67,54 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Hynion-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0282 EUR, was einem Unterschied von 41 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,03 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Hynion für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.