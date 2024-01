Endlich geschafft, Hunan Huatian Great Hotel?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Huatian Hotel liegt bei 56,1, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Huatian Hotel-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,56 CNH mit dem aktuellen Kurs von 4,08 CNH, was eine Abweichung von -10,53 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt der aktuelle Wert 4,15 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huatian Hotel 35. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" wird ersichtlich, dass Huatian Hotel aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite für Huatian Hotel beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.