Endlich geschafft, Honghua?

Der Aktienkurs von Honghua wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor als deutlich schlechter bewertet. Mit einer Rendite von -47,37 Prozent liegt die Aktie mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" kommt Honghua mit einer Rendite von -37,63 Prozent deutlich schlechter als der Durchschnitt von -9,73 Prozent in den letzten 12 Monaten weg. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Honghua-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,109 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -27,33 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 0,11 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs nur leicht darunter liegt (-0,91 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Honghua-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Honghua in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, wodurch Honghua auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Honghua wird ebenfalls kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -8,89 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.