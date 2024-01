Endlich geschafft, Heritage Insurance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heritage Insurance liegt derzeit bei 6,3 und damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche von 39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Heritage Insurance einen Wert von 65,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,88 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Heritage Insurance in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Heritage Insurance-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4 USD, was auf ein Abwärtspotential von -38,65 Prozent hindeutet und somit einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Heritage Insurance daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.