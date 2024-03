Endlich geschafft, Hengli Petrochemical?

In den letzten Wochen gab es bei Hengli Petrochemical keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Jedoch war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion festzustellen, weshalb hier eine "gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Hengli Petrochemical daher eine Gesamtbewertung von "gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 36,71, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 45,96 auf eine "neutral" Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit ebenfalls "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hengli Petrochemical bei 14,03 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,72 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,34 Prozent und somit zu einer Bewertung von "schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 12,52 CNH, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist daher "neutral".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Hengli Petrochemical in den vergangenen zwei Wochen von privaten Anlegern überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung von "gut". Allerdings wurden auch 8 "schlechte" Signale herausgefiltert, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Einstufung von "gut".