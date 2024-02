Endlich geschafft, Harbor Diversified?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Harbor Diversified-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 83 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,06 und zeigt somit weder überkaufte noch -verkaufte Signale. Daher wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für Harbor Diversified führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Harbor Diversified derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die Harbor Diversified derzeit als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs um -2,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 2,09 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,03 USD führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher für die Harbor Diversified-Aktie eine eher negative Bewertung basierend auf dem RSI, den Dividenden und der technischen Analyse.