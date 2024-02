Endlich geschafft, Hamburger Hafen und Logistik?

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Der Aktienkurs von Hamburger Hafen Und Logistik hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 39,1 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,95 Prozent erzielt hat, liegt Hamburger Hafen Und Logistik mit 32,15 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Hamburger Hafen Und Logistik gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hamburger Hafen Und Logistik derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Dieser Unterschied von 1,6 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,16 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,74 EUR liegt, was einem Unterschied von +18,22 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Hamburger Hafen Und Logistik-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.