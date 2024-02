Endlich geschafft, Hamborner REIT?

Die Hamborner REIT AG notiert derzeit bei 6,4 EUR, was einer Entfernung von -3,03 Prozent vom GD200 (6,6 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 6,7 EUR. Dadurch ergibt sich ein Abstand von -4,48 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Signal für den Aktienkurs gesehen wird. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,16 Punkten, was bedeutet, dass die Hamborner REIT AG weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 63,23 keine überkauften oder überverkauften Signale. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich deutlich verbessert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke und das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer deuten auf eine positive Entwicklung hin.

In den letzten zwei Wochen wurden die Hamborner REIT AG von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was eine positive Gesamtbewertung des Unternehmens ergibt.