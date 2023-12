Endlich geschafft, HG Holdings?

Die Hg-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 6,74 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 5,95 USD (-11,72 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs von 5,95 USD lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hg-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter zu einem geringeren Ertrag von 602,16 Prozentpunkten führt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Hg-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und eine gleichbleibende Diskussionsintensität. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Hg-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,08 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 61,57 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.