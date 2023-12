Endlich geschafft, Guangzhou Tinci Materials?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Guangzhou Tinci Materials-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität als der RSI7 und stellt eine langfristigere Betrachtung dar. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Guangzhou Tinci Materials-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Guangzhou Tinci Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,98 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Aktie von Guangzhou Tinci Materials im Branchenvergleich um -29,86 Prozent unterperformt hat. Auch der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,98 Prozent im letzten Jahr, und Guangzhou Tinci Materials lag 29,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Guangzhou Tinci Materials beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Guangzhou Tinci Materials mit einer Dividendenrendite von 1,78 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (1,95 %) nur leicht darunter, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Differenz von 0,17 Prozentpunkten ist hierbei zu berücksichtigen.