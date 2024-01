Endlich geschafft, Guangdong LY Intelligent Manufacturing?

Bei einer Dividende von 0,52 % liegt die Ausschüttung von Lingyi Itech Guangdong im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,02 %) nur leicht darunter, mit einer Differenz von 0,5 Prozentpunkten. Daher wird die Einstufung derzeit als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Lingyi Itech Guangdong wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage verzeichnet, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lingyi Itech Guangdong-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,24 CNH, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 6,55 CNH liegt. Der Schlusskurs liegt hierbei unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,44 Prozent erzielt, was 33,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite von Lingyi Itech Guangdong aktuell 27,33 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.