Endlich geschafft, Great Ajax?

Die Great Ajax Corp hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,96 USD erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 5,2 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -12,75 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,75 USD, was einer positiven Abweichung von +9,47 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analysten sehen die Great Ajax Corp-Aktie überwiegend positiv, mit 1 Gut und 0 Neutral Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 10,5 USD, was einer möglichen Steigerung um 101,92 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung ausgelegt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls als negativ bewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt derzeit bei 60,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 36 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI.