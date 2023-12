Endlich geschafft, Goldenri-Resources?

Der Aktienkurs von Golden Agri verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,81 Prozent. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -7,1 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Golden Agri in diesem Bereich eine Outperformance von +14,9 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von 14,63 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,82 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der Golden Agri-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert ebenfalls bei 50 liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Golden Agri basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Golden Agri-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,26 SGD für den Schlusskurs. Da der letzte Schlusskurs bei 0,26 SGD lag, was kein Unterschied zum Durchschnittswert darstellt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,26 SGD keine Abweichung zum letzten Schlusskurs und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber einer Aktie kann ebenfalls ein wichtiger Faktor sein. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Golden Agri auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Golden Agri aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Golden Agri in verschiedenen Bereichen gut abschneidet, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.