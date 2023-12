Endlich geschafft, GiveMePower?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Givemepower-Aktie in den letzten 7 Tagen keine überkaufte oder -verkaufte Situation aufweist, da der RSI-Wert bei 41,78 liegt. Dies wird als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen RSI-Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Givemepower in den sozialen Medien ist neutral, basierend auf Auswertungen der Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Givemepower in den letzten Wochen deutlich verschlechtert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Givemepower in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Givemepower mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent in der "Software"-Branche. Daraus ergibt sich eine negative Differenz von -2,3 Prozent, die zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.