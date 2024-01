Endlich geschafft, Gildan Activewear?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Gildan Activewear-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute positiv bewertet. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" hat die Gildan Activewear-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 17,11 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um -13,75 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +30,86 Prozent für Gildan Activewear entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite, die 20,58 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, eine starke Performance gezeigt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Gildan Activewear derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 1,05 Prozentpunkten (2,35 % gegenüber 1,3 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gildan Activewear-Aktie aufgrund des 200-Tage-Durchschnitts eine neutrale Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer schlechteren Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.