Endlich geschafft, Geo-Jade Petroleum?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Geo-jade Petroleum eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, wobei die Anzahl der negativen Tage überwogen hat. Insgesamt gab es an zehn Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse führt.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Geo-jade Petroleum von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Geo-jade Petroleum aktuell mit einem Wert von 36,36 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Erweiterung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Kurs der Aktie um -10,98 Prozent über dem GD200 und um -5,02 Prozent über dem GD50 verläuft. Aufgrund dessen wird die Geo-jade Petroleum sowohl im GD200 als auch im GD50 als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Geo-jade Petroleum-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungs- und Diskussionsintensität ein "Schlecht"-Rating.