Endlich geschafft, Genting Malaysia Bhd ADR?

Die Stimmung und der Trubel: Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Genting Malaysia Bhd auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Genting Malaysia Bhd zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Genting Malaysia Bhd bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt einen Wert von 50 für die Genting Malaysia Bhd. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" signalisiert. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Genting Malaysia Bhd aktuell bei 13,84 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 13 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,07 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 12,7 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +2,36 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Genting Malaysia Bhd in den Diskussionsforen und Meinungsspaltend der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".