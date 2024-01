Endlich geschafft, Gattaca?

Das britische Unternehmen Gattaca wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,69 liegt das KGV der Aktie um ca. 49 Prozent niedriger, was zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Gattaca-Aktie derzeit 7,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage von 117 GBP, was zu einer kurzfristig schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie in Bezug auf die letzten 200 Tage mit einer Distanz von +7,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt bei einer guten Bewertung, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Gattaca-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 120,83 Prozent erzielt, was mehr als 112 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 114,03 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Allerdings weist Gattaca derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 2,38 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 11,62 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird die Gattaca-Aktie aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Branchenvergleiche als unterbewertet angesehen, obwohl die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger ist.