Endlich geschafft, G-Vision?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich G-vision war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Daher erhält G-vision von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bezüglich G-vision. Dies zeigt sich darin, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien überwiegen. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenpolitik von G-vision erhält von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -6,54 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass G-vision gemäß des Relative-Stärke-Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten und der RSI25 bei 83,33 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.