Endlich geschafft, First Sensor?

Die Dividende von First Sensor im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -1,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei First Sensor. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Ebenso konnten keine wesentlichen Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält First Sensor in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber First Sensor eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte First Sensor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 14,88 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,83 Prozent für First Sensor. Zudem lag die Rendite des Unternehmens um 9,94 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.