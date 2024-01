Endlich geschafft, Figtree?

Die Technische Analyse der Figtree-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,022 SGD, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,04 SGD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Figtree-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI für Figtree aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 59,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt positiv für die Figtree-Aktie ausgefallen ist. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und kaum Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz eine uneinheitliche Bewertung der Figtree-Aktie.