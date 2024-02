Endlich geschafft, Farfetch?

Analysten schätzen die Aktie von Farfetch auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,33 USD, was einer Erwartung von 38467,49 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,0242 USD liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Farfetch in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,24 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -12,89 Prozent, was zu einer Underperformance von -73,34 Prozent für Farfetch führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,31 Prozent, und Farfetch lag 83,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem negativen Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Farfetch in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Farfetch in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen momentan weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem negativen Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Farfetch besonders negativ diskutiert, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält Farfetch heute eine "Neutral"-Einschätzung.