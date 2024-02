Endlich geschafft, FTI Consulting?

Fti Consulting erhielt in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Fti Consulting abgegeben haben, bewerten das Unternehmen insgesamt als "Gut". Von den insgesamt 2 Bewertungen waren keine negativen dabei. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fti Consulting bei 240 USD. Dies würde einer Kursentwicklung von 25,7 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 190,93 USD liegt. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,29 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -4,81 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Fti Consulting jedoch um 223,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Fti Consulting liegt derzeit bei 58,79 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Fti Consulting daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.