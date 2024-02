Endlich geschafft, Experience?

Die technische Analyse der Experience-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,175 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,18 AUD, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Experience-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion um die Experience-Aktie gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Experience beschäftigt hat. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Bewertung der Experience-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 62,5 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 47,62 Punkte), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Experience-Aktie somit mehrere "Neutral"-Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.