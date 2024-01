Endlich geschafft, Expedia?

Die Expedia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 110,15 USD und liegt derzeit bei 144,82 USD, was einer Abweichung von +31,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 131,21 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,37 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 98,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Expedia-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Expedia eine Rendite von 61,85 Prozent erzielen, was mehr als 51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt Expedia mit 26,05 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 7 Bewertungen "Gut", 10 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind, was zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 130,53 USD, was zu einer möglichen Abnahme um -9,87 Prozent vom aktuellen Schlusskurs führt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Expedia somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.