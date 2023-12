Endlich geschafft, Everspin?

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

In den letzten Wochen gab es bei Everspin keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für die Auswertung dienten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Everspin daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die allgemeine Einschätzung und Stimmung rund um Everspin wider. In den vergangenen Wochen dominierten die positiven Meinungen und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Everspin derzeit 23,47. Dies liegt 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Everspin aktuell bei 8,66 USD, während der Aktienkurs bei 9,36 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,07 USD, was einer Differenz von +3,2 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Gut".