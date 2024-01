Endlich geschafft, Etsy?

Die Anleger-Stimmung bei Etsy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 7 schlechte Signale und 1 gutes Signal, was zu einer negativen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 70,22 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 80,5 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Unterschied von -8,05 Prozent unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 12 gute, 8 neutrale und 2 schlechte Einschätzungen für Etsy abgegeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Ihre Einschätzung des aktuellen Kurses von 70,22 USD lässt sie jedoch eine positive Entwicklung um 70,89 Prozent erwarten, was zu einem mittleren Kursziel von 120 USD führt und somit insgesamt eine positive Einschätzung ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine erhöhte Aktivität und eine insgesamt positive Stimmung hin. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Etsy, mit positiven Elementen wie der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzung, aber auch negativen Aspekten wie der technischen Analyse und der Rate der Stimmungsänderung.