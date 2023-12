Endlich geschafft, Episurf Medical AB?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen rund um Aktien. Bei Episurf Medical wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Episurf Medical liegt aktuell bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem schlechten Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine neutralere Einschätzung, da er bei 45,2 liegt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Episurf Medical aktuell bei 1,34 SEK verläuft, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,958 SEK aus dem Handel ging. Der GD50 liegt bei 1,01 SEK, was zu einem weiteren schlechten Signal führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Episurf Medical-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der Diskussionsintensität, des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments ein neutraler Gesamtbefund für die Episurf Medical-Aktie.