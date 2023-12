Endlich geschafft, Energy?

Die Stimmung der Anleger bei Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,3 Prozent, was einer Underperformance von -23,56 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Rendite von Energy mit -14,68 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Energy aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,77, während das Branchen-KGV bei 19,69 liegt, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Energy-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (33) als auch für die letzten 25 Tage (60) im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für Energy basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, Energy jedoch sowohl in der Branchenperformance als auch im fundamentalen Vergleich unterdurchschnittlich abschneidet.