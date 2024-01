Endlich geschafft, Edel SE & Co. KGaA?

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Edel & war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Edel & daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Edel & auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Edel & weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt jedoch ebenfalls im neutralen Bereich. Zusammen ergibt sich für Edel & in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein "Gut"-Rating für Edel &. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,42 EUR, während der Kurs der Aktie bei 5,05 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +14,25 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt mit 4,6 EUR eine positive Abweichung von +9,78 Prozent. Insgesamt erhält Edel & daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird Edel & eine "Neutral"-Bewertung zugeteilt. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, und es wurden keine außergewöhnliche Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.