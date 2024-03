Endlich geschafft, Dynagreen Environmental Protection?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynagreen Environmental Protection beträgt derzeit 4,83 und liegt damit um 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der kommerziellen Dienstleistungen & Supplies von 237. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Rendite von 5,67 Prozent auf, was 6,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dynagreen Environmental Protection festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Dynagreen Environmental Protection derzeit bei 2,56 HKD verläuft. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 2,61 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,95 Prozent aufbaute. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiver Trend, da der GD50 derzeit bei 2,37 HKD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +10,13 Prozent und führt zu einem "Gut"-Signal.

Zusammenfassend erhält Dynagreen Environmental Protection auf Basis der verschiedenen Analysen somit eine insgesamt positive Bewertung.