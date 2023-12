Endlich geschafft, Dynagreen Environmental Protection?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Dynagreen Environmental Protection eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Dynagreen Environmental Protection daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynagreen Environmental Protection mit einem Wert von 4,17 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 209,92, was einer Unterbewertung von 98 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dynagreen Environmental Protection als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 41,18, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 52,38 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt Dynagreen Environmental Protection mit einer Rendite von -8,35 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -8,73 Prozent, wobei Dynagreen Environmental Protection mit 0,38 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.