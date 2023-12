Endlich geschafft, Duty Free?

Die Duty Free-Aktie zeigt gemischte Signale laut einer aktuellen technischen Analyse. Der Kurs liegt bei 0,105 SGD, was einer Entfernung von -19,23 Prozent vom GD200 (0,13 SGD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,11 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Duty Free wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Branchenvergleich des Aktienkurses. Duty Free hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,63 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -4,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Duty Free 6,71 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität rund um Duty Free die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Außerdem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Duty Free-Aktie also gemischte Signale und eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich.