Endlich geschafft, Dragon Victory?

Der Aktienkurs von Metalpha zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Finanzsektor eine Rendite von -41,05 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche, die eine mittlere Rendite von 5,83 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Metalpha mit 46,88 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Metalpha. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Metalpha daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Metalpha mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,76 %) deutlich niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Metalpha zeigt einen Wert von 39,49, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Metalpha in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".