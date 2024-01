Endlich geschafft, Draegerwerk?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Draegerwerk & wird bei einem Niveau von 40 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, weist mit 47,01 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Bei Draegerwerk & gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, und auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt wird daher die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Draegerwerk & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Outperformance von +36,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit 37,85 Prozent über dem Durchschnitt. In dieser Kategorie führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Draegerwerk & im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch zeigen weiterführende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".