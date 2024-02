Endlich geschafft, Deutsche Lufthansa?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv, mit zehn Tagen, in denen positive Themen vorherrschten, im Vergleich zu vier Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In letzter Zeit haben die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit der Deutschen Lufthansa diskutiert. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, konkret gab es 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für die Deutsche Lufthansa zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Deutsche Lufthansa im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt, was 3,37 Prozent unter dem Durchschnitt (3,97 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 6,42 Prozent, wobei die Deutsche Lufthansa aktuell 5,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Deutsche Lufthansa-Aktie.