Endlich geschafft, De.mem?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Demem über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut der Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Demem derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 AUD, während der Aktienkurs bei 0,115 AUD um -17,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,12 AUD führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Demem. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Demem momentan als "Gut" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI auf 25 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 57,14 Punkte liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Demem auf Basis der verschiedenen Analysen.